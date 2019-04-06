تراجع التعبئة خلال الأسبوع الحادي والعشرين من إحتجاحات السترات الصفراء في فرنسا

انتشرت الشرطة الفرنسية منذ صباح السبت في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس للتصدي لإحتجاجات حركة السترات الصفراء للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي. ومنذ بدء احتجاجات الحركة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ظل شارع الشانزليزيه نقطة اشتباك رئيسية بين المتظاهرين وقوات الأمن مما تسبب في خسائر مادية للمتاجر.

وأعلنت الحكومة الفرنسية قبل ثلاثة أسابيع أنها ستعمل على حظر تجمع المتظاهرين في هذا الشارع أيام السبت بسبب تكرار أعمال العنف. وفي الشوارع المحيطة سار المتظاهرون وهم يرددون شعارات منددة بسياسة الحكومة من دون تسجيل أي اضطرابات خطيرة. وقالت وزراة الداخلية إن حوالي 6300 محتجا من السترات الصفراء خرجوا في جميع مدن فرنسا منهم 31 ألف في باريس.

وإنطلقت المظاهرات الإحتجاجية من ساحة الجمهورية في باريس نحو حي الأعمال لاديفونس.

وبالرغم من الهدوء النسبي الذي ميز هذا اليوم غير أن مصالح الشرطة قامت بإعتقال 28 شخصا كما تم مراقبة 10278 آخرين. وشهد هذا السبت بعض أعمال شغب بمدينة نانت في شمال غرب البلاد.

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هذا ومن المنتظر أن تقوم الحكومة الفرنسية بالإعلان عن جملة من الإجراءات الجديدة بعد الإنتهاء من الندوة الوطنية نهاية الشهر الماضي والتي جمعت رؤساء البلديات وبعض ممثلي حركة السترات الصفراء وكذلك مواطنيين.

للإشارة، تراجعت التعبئة وسط الحركة حيث شهد السبت الماضي خروج 33700 شخص بعد أن كانت ذروة التعبئة يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني بحوالي 282 ألف متظاهر.