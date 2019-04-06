وزير مالية بريطانيا يتوقع التوصل لاتفاق مع حزب العمال بشأن البريكست

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يوم السبت إن المحادثات بين الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض، التي تهدف لحل الأزمة المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مستمرة وتوقع التوصل لاتفاق.

وأشار هاموند إلى أن الحكومة ليس لديها أي خطوط حمراء في المحادثات.

وقال هاموند، بعد وصوله لحضور اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بوخارست، إنه متفائل بشأن نتيجة القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي عن انفصال بريطانيا والتي تعقد يوم الأربعاء نظرا لاتفاق معظم دول التكتل على ضرورة تأجيل الخروج وهو ما طلبته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

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