فيديو: طرح ألبوم جديد للموسيقى السويدي أفيتشي بعد عام على انتحاره

قالت أسرة الموسيقي السويدي تيم بيرغلينغ الذي انتحر العام الماضي إنها ستطرح أغاني جديدة له كان يعدها قبل وفاته.

وعُثر على نجم موسيقى الرقص الإلكترونية، المعروف فنياً باسم "أفيتشي" وكان له جمهور كبير في أوروبا، ميتا في سلطنة عمان في 20 أبريل نيسان 2018 عن 28 عاما. وقالت أسرته في ذلك الوقت إنه كان يصارع ضغوطا وإنه "لم يعد بإمكانه الاستمرار أكثر من ذلك".

وقال ممثلوه في بيان يوم الجمعة إن أفيتشي، ترك وراءه مجموعة من الأغاني شبه المكتملة وكان على وشك الانتهاء من ألبوم جديد.

وأضاف البيان أن "الأسرة قررت عدم إبقاء هذه الموسيقى حبيسة. وبدلا من ذلك تريد أن يشاركها هذه الموسيقى كل المعجبين في كل أنحاء العالم".وسيتم طرح أغنية فردية تسمى(إس.إو.إس) في العاشر من أبريل نيسان وألبوم يسمى (تي.آي.إم) في السادس من يونيو حزيران.

وستخصص الأرباح لمؤسسة تيم برغلينغ التي من بين أهدافها الوقاية من الانتحار والأمراض العقلية.

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