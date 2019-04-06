شاهد: حرائق الغابات في كوريا الجنوبية قرب الحدود مع الجارة الشمالية

تمكن رجال الاطفاء صباح يوم الجمعة في كوريا الجنوبية من إخماد أجزاء كبيرة من الحرائق التي شبت في الغابات الواقعة في المنطقة الجبلية لغانغون.

وتسببت الحرائق في مقتل شخصين، وإتلاف نحو 120 منزلاً، كما أجبرت الآلاف على الفرار.

وقال قائد رجال الإطفاء في غانغون تشوي جين هو، إن الحريق الذي اندلع ليلة الخميس سببه تماس وقع بأحد المحوّلات الكهربائية قرب منتجع في بلدة غوزينغ التابعة لغانغون. وأضاف المسؤول أنه تم إجلاء نحو 2400 شخص في كوسونغ وحوالي 1250 في مدينة سوكشو.

واستضافت منطقة غانغون التي تبعد عن سيول 210 كيلومترا، الألعاب الأولمبية الشتوية في عام 2018.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية يوم الجمعة إنها تعتزم إبلاغ كوريا الشمالية بالتفاصيل المتعلقة بحرائق الغابات، لوقوع المنطقة بالقرب من الحدود مع الجارة الشمالية.