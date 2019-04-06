شاهد: اسطنبول تودع أتاتورك وتنتقل إلى مطارها الدولي الجديد

بعد ثلاثة محاولات فاشلة واحتجاجات عمالية على ظروف العمل القاسية، بدأت تركيا عملية كبيرة لنقل المعدات من مطار أتاتورك بإسطنبول إلى المطار العملاق الجديد في المدينة، بحسب ما أعلنه المسؤولون في الخطوط الجوية التركية.

وتخطط السلطات لتحويل الرحلات الجوية من مطار أتاتورك الواقع على ضفاف بحر مرمرة إلى المطار الجديد على بعد 30 كم شمالًا على شواطئ البحر الأسود في عملية نقل ضخمة ستستغرق 45 ساعة.

وخصصت السلطات إمكانيات كبيرة لإنجاح عملية النقل هذه، حيث تقوم 700 شاحنة بتحميل 50 ألف طن من المعدات، بمشاركة 1800 شخص، فيما ستحول الخطوط الجوية التركية حوالي 280 طائرة من أسطولها الجوي إلى المطار الجديد.

وبلغت تكلفة بناء المطار الجديد في اسطنبول 8 مليارات دولار، وهو يعد من بين أحد مشاريع البنية التحتية الضخمة التي أصبح الرئيس رجب طيب إردوغان بطلها.

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يتسع المطار إلى 90 مليون مسافر سنويًا في المرحلة الأولى على أن ترفع الطاقة الإجمالية إلى 150 مليون مسافر بحلول العام 2023، ما سيجعله المطار الأكبر في العالم.

وأقلعت آخر طائرة ركاب من مطار أتاتورك في الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش) السبت بإتجاه سنغافورة.