شاهد: الملك عبد الله يفتتح المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت

ألقى الملك عبد الله الثاني ملك الأردن اليوم السبت الكلمة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي السابع عشر حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقام على ساحل البحر الميت.

ويشارك مسؤولون ورجال أعمال من أكثر من 50 دولة بالمنتدى الذي يستمر لمدة يومين وتعقد دورته تحت شعار "بناء منصات جديدة للتعاون".

وقال الملك إن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوفران "فرصاً عظيمة" مضيفاً أن كل استثمار في الإقليم يساعد على نمو الاقتصاد في دوله.

وأضاف: "هذه فائدة لنا، لكنها أيضًا فائدة للآخرين، لأن ما يحدث في منطقتنا يؤثر على العالم بأسره".

وشكر الملك المجتمع الدولي لما وصفه بمساعدة الأردن على جهودها لاحتواء ازمة اللاجئين السوريين.

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