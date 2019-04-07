اعتقال 14 شخصا عقب عملية إطلاق نار في كوبنهاغن

ألقت الشرطة الدنماركية القبض على 14 شخصًا بعد عملية إطلاق نار في رونغستيد ستراندفيج بكوبنهاغن مساء السبت.

وقالت شرطة كوبنهاغن إن عدة أشخاص أصيبوا في الحادث، مضيفة أن إطلاق النار وقع في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الشرطة، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الحادث وقع على بعد 30 كلم شمالي العاصمة كوبنهاغن، وأضافت الشرطة المحلية أن جميع المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وقالت الشرطة أنها قامت باعتقال 14 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و 32 عاما في رونغستيد ستراندفيج بعد اطلاق النار.

الشرطة لا تزال تجهل دوافع منفذي إطلاق النار، لكنها لا تستبعد أن يكون الحادث له علاقة باشتباك بين عصابات متنافسة.

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