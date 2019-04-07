حيوانات من غزة تجد مأوى جديدا في حديقة بالأردن بعد نفوق بعضها

غادر خمسة أسود وخمسة قردة وأربع نعامات وثلاثة طواويس وذئبان وضبع غزة إلى الأردن الأحد بعد إنقاذها من حديقة حيوان في غزة نفق العديد من الحيوانات فيها بسبب نقص الغذاء والرعاية. ونفذت جمعية فور باوز الخيرية الدولية للدفاع عن حقوق الحيوان عملية الإجلاء التي شملت كذلك كلابا وقططا وثعالب وشياهم وعشرة سناجب.

وألقى فتحي جمعة صاحب حديقة الحيوان في رفح في جنوب غزة باللوم على الظروف الاقتصادية السيئة والحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع في عدم تمكنه من إطعام الحيوانات بشكل جيد وتقديم الرعاية الكافية لها. لكنه تعرض لانتقادات شديدة من جماعات رعاية الحيوان بعد نفوق حيوانات في الفترة الأخيرة.

ونفق أربعة من أشبال الأسود بسبب البرد في عاصفة في يناير/ كانون الثاني. وقال جمعة إن قردا قتل قردا آخر ونفق شيهم في الفترة الأخيرة بسبب غير معلوم. وفي وقت سابق هذا العام قص جمعة مخالب شبلين حتى يتمكن زوار الحديقة من التقاط الصور معهما.

ولم يعد في الحديقة سوى الطيور التي تركتها جمعية فور باوز.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وقال أمير خليل من منظمة فور باوز، الذي أشرف على عملية الإجلاء، إن الأقفاص في حديقة حيوان غزة باتت أصغر من أن تؤوي الحيوانات ونسلها. وأضاف أنها ستُنقل إلى مأوى آمن في الأردن.

وقال جمعة لرويترز "إنه قرار صعب. أشعر بأنني فقدت عائلتي. عشت مع بعض تلك الحيوانات لمدة 20 عاما... أتمنى أن يجدوا مكانا أفضل للعيش".

وقال شلومو تسابان، رئيس سلطة المعابر البرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان إنهم "استخدموا كل وسيلة تحت تصرفنا للمساعدة في نقل الحيوانات بأسرع وقت ممكن".