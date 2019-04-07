ضحية هجوم سالزبوري يلتقي مع السفير الروسي في المملكة المتحدة

التقى تشارلي رولي، الناجي من هجوم سالزبوري بالسفير الروسي في المملكة المتحدة ألكسندر ياكوفينكو في السفارة الروسية في لندن. وبثت وسائل الإعلام الحكومية الروسية صور رولي وشقيقه في منزل السفير الذي أكد أن الأخوين ارتاحا لسماع تفاصيل الحادثة من ممثل روسيا.

ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن رولي قوله إنه "لم يتلق أي إجابات" في الاجتماع وأنه لا يزال يعتقد أن روسيا كانت وراء التسمم.

وانهار رولي وصديقته دون ستورجيس في 30 يونيو/حزيران 2018 بعد اتصالهم بمادة نوفيتشوك في سالزبوري، المدينة التي تسمم فيها الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته بنفس المادة في مارس/أذار من نفس العام. وأثبتت تحقيقات الشرطة ان الزوجين تعرضا لمادة نوفيتشوك كانت في زجاجة صغيرة.

ونجا رولي من هذه الحادثة ولكن صديقته ستورجيس توفيت في 8 يوليو/ تموز 2018 متأثرة بآثر التسمم.

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وحددت السلطات البريطانية اثنين من المشتبه بهم تعتقد أنهم مسؤولون عن هجوم سالزبوري، رسلان بوشيروف وألكساندر بتروف، وتم اتهام روسيا رسمياً بالوقوف وراء هجوم عميل الأعصاب، الأمر الذي نفته روسيا مرارًا.

وفي وقت لاحق، أصدرت مجموعة التحقيق بيلينكات العديد من التقارير التي زعمت فيها أنها ستقوم بالكشف عن الأسماء الحقيقية للمشتبه بهم. وورد أسماء أناتولي تشيبيغا وألكساندر ميشكين، كلاهما كانا ضابطين في وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية ضمن القائمة.

من جهته رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك وقال إن روسيا نظرت في ملف وحققت مع الرجلان وتوصلت إلى أنه "لا يوجد شيء خاص ولا شيء إجرامي" يدل على تورطهما.