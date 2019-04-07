شاهد: رجال الإطفاء يخمدون حريقاً هائلاً ببناية في باريس

تمكن رجال الإطفاء الفرنسيون من إخماد حريق هائل نشب بإحدى بنايات الدائرة التاسعة عشر في العاصمة باريس مساء السبت.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه في تغريدة على موقع تويتر أنه تم احتواء الحريق والسيطرة عليه.

وأضاف: "أحيي أفراد خدمة الإطفاء على (تحليهم) بالهدوء والشجاعة والتفاني في مواجهة هذا الحريق العنيف".

ولم ينتج عن الحريق الذي نشب بالبناية السكنية أيه خسائر بشرية إلا أن السبب وراء وقوعه لا يزال غير معروف.

إقرأ أيضاً:

فيديو: مقتل 30 رجل إطفاء خلال مكافحتهم حرائق الغابات في الصين

شاهد: سلسلة حرائق مهولة في بريطانيا

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق بنغلاديش الكارثي إلى 70 شخصاً على الأقل