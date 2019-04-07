شاهد: ملعب كرة قدم مصنوع من أكواب الجعة البلاستيكية في روسيا

افتتحت روسيا ملعباً لكرة القدم صُنعت أرضيته باستخدام 50 ألفاً من الأكواب البلاستيكية المعاد تدويرها في مدينة سوتشي.

ويقع الملعب، الذي أطلق عليه اسم "الأكواب التي تم إعادة تدويرها"، بالقرب من الملعب الرئيسي الذي استضاف بعضا من مباريات كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي.

وصُنع الملعب، الذي يبلغ طوله 60 متراً وعرضه 42 متراً، باستخدام أكواب الجعة التي استهلكها المشاهدون في ملاعب متفرقة استضافت كأس العالم.

وشارك في المباراة الافتتاحية للملعب المدافع السابق والفائز مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم عام 2006 ماركو ماتيراتزي.

وعبر اللاعب السابق لنادي إنتر ميلان عن إعجابه الشديد بفكرة تصنيع الملعب.

ومن المقرر أن يُنقل الملعب بالكامل إلى مدينة فولزسكاي الروسية التي تبعد ألف كيلومتر عن مدينة سوتشي.

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