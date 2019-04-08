لبنان يفتح أبواب المتاحف مجانا في ليلة للاحتفاء بالتاريخ

نسي اللبنانيون خلافاتهم ومشاكلهم الاقتصادية لليلة واحدة واحتفوا معا بعبق التاريخ ونسائم الحضارات في المتاحف التي فتحت أبوابها مجانا للزوار.

وتوافد الآلاف للمشاركة في ليلة المتاحف التي ظلت مفتوحة مجانا حتى وقت متأخر من مساء السبت في حدث سنوي تقول عنه وزارة الثقافة إنه يساعد اللبنانيين على تقدير تراثهم الثقافي بشكل أكبر وتمنحهم متنفسا للتخلص من أعبائهم اليومية.

ولا يزال عدد الزوار اللبنانيين للمتاحف والمواقع الثقافية منخفضا في البلاد التي عانت الحرب الأهلية من عام 1975 إلى عام 1990 وواجهت المصاعب الاقتصادية التي تلت سنوات الحرب.

وقالت عبير زيتون، ناظرة مدرسة جاءت لتزور المتحف الوطني إنها تريد تغيير هذه النظرة وأضافت "عندما نقرأ الأرقام فقط نعرف كم نحن لدينا عمق تاريخي غير طبيعي وكم نحن للأسف غير مهتمين به".

وشارك في ليلة المتاحف 14 متحفا في كل المحافظات اللبنانية من الشمال إلى الجنوب حيث توافد الزوار عليها بأعداد فاقت السنوات السابقة.

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وتجول وزير الثقافة محمد داوود في عدد من المتاحف بين مدينتي صيدا في الجنوب وبيروت داعيا اللبنانيين إلى المشاركة في ليلة المتاحف لأنها فرصة للتلاقي مع الإرث الثقافي والفكري في هذه الصروح.

وتوافد على المتحف الوطني في بيروت عدد كبير من طلاب المدارس الذي جاءوا للاطلاع على التاريخ المذكور في كتبهم المدرسية. وقال الطفل جوزيف كيوان البالغ من العمر عشر سنوات إن هذه المرة الثالثة التي يزور فيها المتاحف.

كما وفرت الوزارة هذا العام المواصلات للمواطنين للتنقل بين المتاحف التي يرتادونها علاوة على الدخول المجاني. وتتراوح رسوم دخول المتحف الوطني عادة بين ألف ليرة وخمسة آلاف ليرة لبنانية (بين نحو نصف دولار وحوالي ثلاث دولارات).

وفي لبنان هناك عشرات المتاحف وبينها المتحف الوطني اللبناني الذي يضم مقتنيات أثرية تعود لعصر ما قبل التاريخ والعصر البرونزي والعصر الحديدي والعصور الإغريقية والرومانية والبيزنطية والعصر الإسلامي والمملوكي والعثماني.