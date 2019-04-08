المتحدث باسم قوات حفتر ليورونيوز: لا يوجد دعم دولي صريح للحملة على طرابلس

في حديثه عن آخر التطورات الميدانية في العاصمة الليبية طرابلس، قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة المشير خليفة حفتر، إن قوات الجيش قامت بأول ضربة طيران على ثلاثة مواقع وإنه كان هناك دعم للقوات البرية للتقدم.

وعن سبب شن المشير حفتر الهجوم في هذا التوقيت بالذات، قال المسماري إن الحرب كان مخططا لها منذ سنة 2014، وإن معركة طرابلس تندرج في إطار مطاردة "الإرهابيين والعصابات من خوارج ودواعش وإخوان" على حد قوله.

وقال المسماري بشأن احتمال وجود أطراف دولية تدعم حملة المشير حفتر، إنه لا يوجد بيان صريح لدعمها، ولكنه هناك إشارات تفيد بأن العالم هو مع الحرب على الإرهاب وإنهاء الفوضى الأمنية، مضيفا أن هذه العمليات تهدف إلى إعادة ليبيا إلى الصف الدولي، حتى تكون لها مكانتها الطبيعية، على حد تعبيره.

أما بشان ما قيل عن حديث وسائل إعلام جزائرية بشأن مناورة لقوات حفتر على الحدود مع الجزائر، قال المسماري إنه هناك الآن معركة كبيرة وليس هناك مجال للقيام بمناورات، مقرا بانه ربما تكون هناك تنسيقات على الحدود، لتأمين الحدود ولمنع فرار الإرهابيين من ليبيا، أومنع دعم إرهابيين في الجزائر لإرهابيين في ليبيا، على حد قوله.

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