ما حقيقة زيارة صحفي "إسرائيلي" إلى السعودية؟

أثار تقرير نشرته صحيفة إسرائيلية جدلا كبيرا، إذ تحدث عن زيارة أجراها صحفي إسرائيلي للسعودية، من أجل حضور مسابقة "فورملا إيه" التي أقيمت في الرياض، قبل أن ينشر الصحفي تغريدة يقول فيها إنه ليس إسرائيلي الجنسية، معتبرا التقرير "تضليليا".

وتنقل صحيفة "إسرائيل هيوم" (إسرائيل اليوم)، بالتفاصيل، رحلة شالوم زيونتشي إلى المملكة، بدءا من التقديم للحصول على تأشيرة، وكيفية وصوله إلى الرياض، والنشاطات التي قام بها، حتى لحظة مغادرته.

تغريدة "إسرائيل بالعربية" عن الصحفي ورده عليها

وأثار التقرير المطول جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ استنكر البعض دخول الصحفي إلى المملكة، فيما تساءل آخرون عن الطريقة التي دخل بها، إلى جانب ترحيب البعض بهذه الزيارة.

وتظهر صور زينيتش في التقرير في أماكن مختلفة في العاصمة السعودية، كما يظهر في بعض الصور برفقة مواطنين سعوديين.

"لست مواطنا إسرائيليا"

لكن الصحفي علّق على المقال مكذبّا الصحيفة، بالقول: "أنا الصحفي المذكور في مقال إسرائيل اليوم العبرية. أقدّر لكم أنكم شاركتم قصتي".

وأضاف زينيتش، الذي تبيّن أنه أمريكي الجنسية: "لكنني أود أن أصحح أمرا هاما؛ لست مواطنا إسرائيليا"، وتمنى لكل العالم السلام.

للمزيد على يورونيوز:

كما أعاد زينيتش تغريد مقالة أخرى تتحدث عن نفس الموضوع، وأرفقها بالتعليق: "انتشرت العديد من المعلومات الخاطئة عني خلال الساعات الـ24 الماضية، لن أستريح حتى يتم الكشف عن الحقيقة الكاملة. هناك جانبان لكل قصة".