أردوغان: الضفة الغربية ملك للفلسطينيين وإسرائيل ترسخ الاحتلال

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الضفة الغربية ملك للفلسطينيين، وذلك بعد أن قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إنه سيضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إذا فاز في الانتخابات التي تجري غدا الثلاثاء.

وأضاف أردوغان أن الخطوة ما هي إلا إجراء آخر لتكريس الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا على أن تركيا ستقف مع فلسطين.

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن أردوغان قوله، إنه يعتزم مناقشة عملية عسكرية تركية محتملة في سوريا، خلال زيارته إلى موسكو لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين.

للمزيد على يورونيوز: