السلطات تغلق المطار الوحيد العامل في طرابلس بعد ضربة جوية

أكد مسؤول أمني بمطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس إن السلطات أغلقت المطار اليوم الاثنين بعد ضربة جوية.

وكان أحد السكان قد قال إن طائرة حربية هاجمت مطار معيتيقة وهو المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الاثنين.

ولم تتوفر معلومات أخرى عن الهجوم بعد. ويقع مطار معيتيقة في ضاحية شرقية على بعد 11 كيلومتر عن طرابلس.

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