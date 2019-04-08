شاهد: تايلاند تجمع المياه المقدسة لتتويج الملك

جمع كبار المسؤولين في تايلاند مياه من مختلف أنحاء البلاد من أجل طقوس تتويج الملك ماها فاجيرالونكورن التي تقام الشهر المقبل.

بدأت تايلاند طقوسا لتتويج الملك ماها فاجيرالونكورن الشهر المقبل حيث جمع المسؤولون مياه في مراسم أجريت في أنحاء البلاد لاستخدامها في طقوس التطهير.

وستقام مراسم التتويج على مدى ثلاثة أيام من 4 إلى 6 مايو أيار المقبل في العاصمة التايلاندية بانكوك مع إقامة العديد من الطقوس البوذية في هذا الشهر الذي يسبق الحدث.

وأصبح الملك فاجيرالونكورن البالغ من العمر 66 عاما ملكا لتايلاند بحكم الدستور بعد وفاة والده الملك بوميبون أدولياديج في عام 2016 بعد حكم دام 70 عاما.

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وجمع كبار المسؤولين المياه من أكثر من 100 مصدر للمياه في 76 إقليما في أوقات تعتبر مباركة وفقا لعلم التنجيم التايلاندي، وخزنت في مزهريات تقليدية.

وسوف تستخدم المياه التي تم جمعها من مختلف الأقاليم في اغتسال الملك خلال مراسم التطهير في 4 مايو أيار قبل طقوس التتويج.

وبدأت ممارسة تلك الطقوس في القرن الثامن عشر منذ تأسيس أسرة تشاكري الحاكمة، أسلاف فاجيرالونكورن الذي يحمل أيضا لقب راما العاشر أو الملك العاشر في أسرة تشاكري الحاكمة.