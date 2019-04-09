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الجزائر

الرئيس الجزائري المؤقت بن صالح يتعهد بإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
الرئيس الجزائري المؤقت بن صالح يتعهد بإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة
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تعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في خطاب تلفزيوني اليوم الثلاثاء بإجراء انتخابات حرة وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات التي أدت إلى استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في الحكم.

وقال بن صالح، الذي رفضه المحتجون مباشرة بعد اختيار البرلمان له لقيادة فترة انتقالية، إن الجيش احتكم للدستور كسبيل للخروج من الأزمة.

وأضاف أنه عازم على التشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني سعيا لبناء جزائر جديدة.

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