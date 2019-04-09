سمع دوي إطلاق نار كثيف خارج موقع احتجاجات بالعاصمة السودانية

أظهر بث مباشر لتلفزيون "الحدث"، اليوم الثلاثاء، سماع دوي إطلاق نار كثيف خلال احتجاج خارج مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، فيما قال نشطاء في بيان إن قوات الأمن تحاول تفريقهم بالقوة.

وجاء في البيان الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن جنود الجيش الذين يحرسون الوزارة يحاولون حماية المتظاهرين.

وقال شهود ونشطاء، أمس الاثنين، إن جنودا سودانيين تدخلوا لحماية آلاف المتظاهرين الداعين لإنهاء حكم الرئيس عمر البشير، بعدما حاولت قوات الأمن فض اعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم.

ولأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر، انضمت مجموعة من قادة المعارضة إلى المحتجين خارج وزارة الدفاع في الخرطوم. وقال شهود إنهم تحدثوا إلى المحتجين المحتشدين منذ يومين أمام مجمع الوزارة، والذين رددوا مطلبهم برحيل البشير وحكومته على الفور.

ويضم المجمع مقر إقامة البشير ومقر جهاز المخابرات.

ويشهد السودان احتجاجات منذ ديسمبر/كانون الأول، عندما رفعت الحكومة أسعار الخبز، وتحولت الاحتجاجات إلى أكبر تحد للبشير، وهو جنرال سابق بالجيش جاء إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 1989.

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