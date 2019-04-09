مادونا ضيفة شرف مسابقة يوروفيجن بإسرائيل

قال وكلاء للمغنية الأمريكية مادونا إن نجمة البوب ستكون ضيفة شرف، في مسابقة يوروفيجن الغنائية في إسرائيل الشهر المقبل. وأكد وكلاء مادونا في الولايات المتحدة تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن مادونا ستغني أغنيتين في تل أبيب خلال مسابقة يوروفيجن، التي تستمر ثلاثة أيام في مايو أيار ويشارك فيها فنانون من أكثر من 40 دولة.

واختيرت إسرائيل لاستضافة المسابقة بعد أن فازت المغنية المحلية نيتا بارزيلاي، بمسابقة العام الماضي في البرتغال بأغنيتها "لعبة" (توي). وجرت العادة أن تستضيف الدولة الفائزة مسابقة العام التالي.

وأدى استضافة الحدث في إسرائيل إلى دعوات مقاطعة من نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، يشاركون في حملات لحث الشركات والفنانين والحكومات، على عدم التعامل مع الدولة العبرية.

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