روحاني يدافع عن الحرس الثوري ويهدد الولايات المتحدة ب(آي.آر8)

دافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الحرس الثوري ووصفه بأنه حامي الجمهورية الإسلامية وذلك بعد يوم من تصنيف الولايات المتحدة للحرس منظمة إرهابية أجنبية.

وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الإيراني على الهواء "الحرس ضحى بحياته لحماية شعبنا وثورتنا (الإسلامية عام 1979).. واليوم تدرجه أمريكا التي تحمل ضغينة للحرس على قائمتها السوداء (للجماعات الإرهابية)".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صنف الحرس الثوري أمس الاثنين منظمة إرهابية في خطوة لم يسبق لها مثيل من شأنها أن تؤجج التوتر في الشرق الأوسط.

وردت طهران بإعلان القيادة المركزية الأمريكية منظمة إرهابية والحكومة الأمريكية راعية للإرهاب.

ووصف روحاني القرار الأمريكي بأنه خطأ وقال مسؤولون إيرانيون آخرون إنه سيعرض المصالح الأمريكية في المنطقة للخطر. وتخوض إيران حروبا بالوكالة في الشرق الأوسط.

وأضاف "سيوحد هذا الخطأ الإيرانيين وستزيد شعبية الحرس في إيران... تتخذ أمريكا الإرهابيين وسيلة في المنطقة بينما كان الحرس يقاتلهم من العراق إلى سوريا".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران في مايو أيار عندما قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع ست قوى عالمية وعاود فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وهددت إيران بالخروج من الاتفاق واستئناف نشاطها النووي إذا لم تفلح الدول الأخرى الموقعة عليه في حماية مصالح إيران.

وقال روحاني في كلمة بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية الإيرانية موجها الحديث لقادة الولايات المتحدة "أقول لكم.. إذا ضغطتم علينا فسننتج الكثير من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر8)".

وقال قادة الحرس الثوري مرارا إن القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط وحاملات الطائرات الأمريكية في الخليج توجد في نطاق الصواريخ الإيرانية.

وهددت إيران أيضا بوقف شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الخليج إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصادها بوقف صادرات النفط الإيرانية.

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