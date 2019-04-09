شاهد: روسيا تقرر إطلاق حيتان محتجزة بعد موجة انتقادات

وقعت روسيا يوم الاثنين 8 أبريل / نيسان اتفاقا مع مجموعة من العلماء الدوليين لتحرير نحو 100 حوت محتجز منذ شهور في أحواض ضيقة في أقصى شرق روسيا، وهي فضيحة فجرت موجة انتقادات.

وظهرت صور لعشرة حيتان قاتلة و87 حوتا أبيض داخل حواجز في خليج بالقرب من بلدة ناخودكا الساحلية المطلة على بحر اليابان، لأول مرة بعد أن صادتها شركات الصيف الماضي بهدف بيعها لحدائق للأحياء المائية بالصين.

وأغضب وضعها جماعات الرفق بالحيوان وأدت إلى تقديم التماس لإطلاق سراح الحيتان وضعه الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو على مواقع التواصل الاجتماعي وجمع نحو مليون ونصف المليون توقيع على الإنترنت. ونشرت الممثلة باميلا أندرسون أيضا رسالة مفتوحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على موقعها الإلكتروني.

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وتدخل الكرملين وأمر السلطات المحلية بالتحرك، مما دفع جهاز الأمن الاتحادي لتوجيه اتهامات تتعلق بخرق قواعد الصيد لأربع شركات.

واليوم الاثنين، وقع علماء دوليون بينهم جان ميشيل كوستو، ابن خبير البيئة البحرية الفرنسي الشهير جاك كوستو، على اتفاق مشترك مع علماء روس، مدعومين من السلطات المحلية، لتحرير الحيتان، ويرجح إطلاق سراحها على مراحل.

وقال أوليغ كوجيمياكو حاكم منطقة بريمورسكي للصحفيين بعد مراسم التوقيع "إنه تم اتخاذ قرار من حيث المبدأ بإطلاق كل الحيتان.