100 مليار دولار في أول طرح دولي لسندات أرامكو

قال مصدر مطلع إن أرامكو السعودية اجتذبت طلبات اكتتاب تتجاوز المئة مليار دولار على أول إصدار سندات دولية لها.

ومن المتوقع أن تجمع أرامكو أكثر من عشرة مليارات دولار من العملية، الموزعة على ست شرائح بآجال استحقاق بين ثلاث سنوات و30 عاما. ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقبل تسويق الصفقة أمس الاثنين، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المؤشرات الأولية لإبداء الاهتمام بالإصدار كانت تتجاوز الثلاثين مليار دولار.

إصدار السندات بحسب بزنس إنسايدر جاء نتيجة تراجع الشركة عن الاكتتاب العام بعد أن تجنبها مستثمرون في المؤتمر الذي أطلق عليه "دافوس في الصحراء"، العام الماضي، أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

للمزيد على يورونيوز:

رويترز: السعودية تعتزم طرح عطاء مشروعها النووي في 2020

أرامكو السعودية تتخطى أرباح أبل وتصبح أكثر شركات العالم مردودية

أرامكو تصدر سندات لديونها بعشرة ميارات دولار لأول مرة

وتدير الصفقة شركات وول ستريت، بما في ذلك جي بي مورغان، ومورغان ستانلي، وسيتي غروب، وغولدمان ساكس، على جانب بنك أتش اس بي سي.

ويحرص المستثمرون على تحقيق أرباح في بيئة التداول الحالية، مما يجعل إصدار 10 إلى 15 مليار دولار عامل جذب للمؤسسات المالية الكبيرة.

وهذا دليل على مدى قدرة المملكة على جذب المستثمرين بعد أن تمكنت من جمع حوالي 7.5 مليار دولار من السندات السيادية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من المواقف السلبية بشكل كبير بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وهذا ما اعتبرته بزنس انسايدر دليلا إضافيا على جاذبية المملكة العربية السعودية من احتياطيات النفط الهائلة للمستثمرين بعد أن جلبت البلاد 7.5 مليار دولار من السندات السيادية في وقت سابق من هذا العام على الرغم من ردود الفعل السلبية بشكل كبير على الحكومة بعد مقتل خاشقجي؟

وقد أفادت موديز أن صافي أرباح أرامكو السعودية بلغ 111.1 مليار دولار العام الماضي، مما يجعلها تتفوق من ناحية الأرباح على أبل وأمازون، وطرحت الشركة سنداتها لأول مرة يوم الاثنين، وهو إصدار بقيمة 10 مليارات دولار، بعد مضاعفة أرباحها نتيجة ارتفاع أسعار النفط العام الماضي.

ويمكن القول إنها فرصة كبيرة للمستثمرين، من قبل واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم، بالنظر إلى الطبيعة السرية لإفصاحاتها المالية، وتساهم أرامكو ببرميل من كل 8 براميل من النفط الخام المنتج على مستوى العام ما بين عامي 2016 – 2018، بحسب بزنس انسايدر.