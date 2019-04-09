السعودية ترحب بتصنيف أمريكا للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثوري الايراني كمنظمة إرهابية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية ترحيب المملكة بالقرار.

وقال المصدر إن القرار الأمريكي يعتبر "خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب." مؤكدا أنه يترجم "مطالبات المملكة المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي للإرهاب المدعوم من إيران."

وطالب المصدر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم "بالتصدي للدور الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في تقويض الأمن والسلم الدوليين."

وتتهم السعودية إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية وشؤون دول أخرى بالشرق الأوسط. وتخوض السعودية وإيران حروبا بالوكالة منذ سنوات وتدعم كل منهما أطرافا متعارضة في الصراع الدائر بسوريا واليمن.

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