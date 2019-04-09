ترامب يقيل رئيس جهاز الخدمة السرية

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) يوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال مدير جهاز الخدمة السرية، الوكالة المسؤولة عن حماية الرئيس وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وقالت الشبكة نقلا عن عدة مسؤولين بالإدارة إن ترامب أصدر تعليمات للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض مايك مولفاني بإقالة مدير جهاز الخدمة السرية راندولف أليز.

غير أن أليز قال يوم الاثنين إنه لم يُقل، واصفا التغيير بأنه يندرج في إطار "انتقال منظم في القيادة" بوزارة الأمن الداخلي.

يأتي ذلك بعد يوم من استقالة مسؤول كبير آخر بفريق الأمن القومي، وهي وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية على طلب رويترز للتعليق.

ووصف مسؤول الإقالة (لسي.إن.إن) بأنها "تطهير شبه ممنهج" في وزارة الأمن الداخلي التي يتبعها جهاز الخدمة السرية

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