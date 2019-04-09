غانتس ونتنياهو يعلنان فوزهما في الانتخابات الإسرائيلية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب الليكود انتصار الكتلة اليمينية بقيادة حزبه، بشكل واضح في انتخابات الكنيست، كما أعلن بيني غانتس فوز حزبه بالانتخابات.

إعلان غانتس فوزه جاء بعد أن أظهر استطلاعان من بين ثلاثة استطلاعات لآراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع حصول حزبه المنتمي لتيار الوسط على العدد الأكبر من المقاعد البرلمانية.

وقال حزب الأزرق والأبيض الذي يتزعمه غانتس في بيان "فزنا! الجماهير الإسرائيلية قالت كلمتها!". ولم يصدر أي تعليق فوري من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

لكن استطلاعين لآراء الناخبين أظهرا حصول تكتل للأحزاب اليمينية بزعامة نتنياهو على غالبية المقاعد. وأظهر الاستطلاع الثالث أن هذا التكتل سيتعادل مع أحزاب يسار الوسط التي سيتعين على غانتس التحالف معها لتشكيل حكومة ائتلافية.

وكانت الاستطلاعات الأولية قد أظهرت توقعات مختلفة وهو ما يعني أن نتنياهو (69 عاما) في سبيله لمواصلة قيادة الحكومة الإسرائيلية، مسجلا ولاية خامسة قياسية وليكون أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في الحكم.

الاستطلاعات:

قناة 12 الإسرائيلية رجحت تقدم حزب غانتس بأربعة مقاعد على حزب الليكود.

موقع i24news أعلن وفق استبيانه حصول حزب أزرق أبيض على 33 مقعدا مقابل 27 لليكود.

تلفزيون كان العام الإسرائيلي بدوره توقع فوز نتنياهو.

القناة 13 الإسرائيلية أكدت أن كتلة اليمين وأقصى اليمين حصل على 66 مقعدا، أما كتلة الوسط مع أحزاب اليسار فحصلوا على 54 مقعدا، مع العلم أن مقاعد الكنيست عددها 120 مقعدا.

وقال نتنياهو في بيان إن "الكتلة اليمينية التي يتزعمها ليكود حققت انتصارا واضحا، سأبدأ في تشكيل حكومة يمينية مع شركائنا الطبيعيين هذه الليلة".

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