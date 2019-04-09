مسؤول أمريكي يكشف أهم الملفات التي سيبحثها ترامب مع السيسي خلال زيارته للبيت الأبيض

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش التوترات في الشرق الأوسط والأمن والإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان في مصر خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قبل الزيارة، إن الزعيمين سيناقشان أيضا تطور المجتمع المدني في مصر والطريقة التي تُعامل بها الأقليات الدينية بما فيها المسيحيون في البلاد، في إشارة لمخاوف مايك بنس نائب الرئيس.

واتخذ البرلمان المصري تحركات ليمهد الطريق أمام السيسي للبقاء في السلطة حتى عام 2034 من خلال إصلاحات دستورية.

ولدى سؤاله إن كان ترامب يدعم هذه الخطوة، قال المسؤول إن الإدارة تشجع مصر على تطوير مؤسسات ديمقراطية مع مراعاة المصالح الأمنية الأمريكية.

وقال المسؤول "الرئيس ينظر للعلاقة مع مصر مثلما يفعل في كل علاقاتنا مع دول أجنبية ... من خلال منظور أمريكا أولا وما يخدم مصلحتنا".

وقد تطرح القضايا العسكرية أيضا للنقاش على جدول أعمال. ووردت أنباء عن أن مصر وقعت صفقة بقيمة ملياري دولار مع روسيا لشراء أكثر من 30 طائرة من طراز سوخوي-35 بالإضافة إلى أسلحة لتلك المقاتلات.

وحين سئل إن كان البيت الأبيض سيناقش عملية الشراء مع الرئيس المصري الزائر وهل قد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات أمريكية، حذر المسؤول من أن القانون الأمريكي لا يمنح الرئيس الأمريكي مرونة تذكر بشأن العقوبات التي تفرض على من يتعاملون مع قطاعات الدفاع الروسية.

وقال المسؤول "يتعين على الدول التي تبرم هذه الصفقات أن تعرف أن الخيارات أمامنا محدودة للغاية بشأن ما يمكننا القيام به للتخفيف"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة واجهت بالفعل مواقف مماثلة مع الصين والهند وتركيا.

ويجيز قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات الأمريكية فرض عقوبات على أولئك الذين يشاركون في معاملات مهمة مع قطاعي الدفاع أو المخابرات الروسيين. كما يتناول هذا القانون العقوبات على إيران وكوريا الشمالية.

وقال المسؤول "نحث الدول التي ترغب في الحفاظ على علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة وتوسيع نطاقها على أن تأخذ هذا التشريع على محمل الجد".

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