شاهد ممارسة "ليموغا".. اليوغا برفقة حيوانات الليمور

تعد غلوريا وطفلها المولود حديثا جزءا من عائلة مكونة من 11 من حيوانات الليمور حلقي الذيل التي تعيش في حديقة "ليك وايلد لايف" شمال إنجلترا، منذ أكثر من 20 عاما.

وعلى مر تلك السنوات، لم يكن أحد يهتم بتلك لأمرها بأكثر من مجرد كونها حيوانات أليفة، لكن طريقة تمددها وتمايلها تحت الشمس، أوحت للبعض بمارسة ما بات يعرف "ليموغا".

الاسم يأتي من دمج كلمتي "يوغا"، الرياضة الروحية الشهيرة، وكلمة "ليمور"، اسم الحيوان، بحسب ريتشارد روبنسون، مدير الحديقة.

ويقول روبنسون: "لم أسمع أو أرى من قبل أي شخص يقوم بالليموغا".

ويضيف: "العديد من الأشخاص يمارسون اليوغا برفقة حيواناتهم، لكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها هذا الأمر برفقة الليمور".

وبالفعل، بات على من يرغبون بممارسة هذه النوع الجديد، أنم يتقدموا بحجز ما بات يعرف باسم "ليموغا سبا بريك"، الأمر الذي بات يشهد إقبالا كبيرا.

ويعتبر الليمور صاحب الذي الدائري أحد الحيوانات المهدد بالانقراض، ويُعتقد أن 5000 منه تعيش في البراري حاليا.

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