شاهد: عشاق الرياضة الشتوية في روسيا البيضاء يودعون الشتاء

ارتدى عشاق الرياضات الشتوية في روسيا البيضاء ملابس تنكرية وتزلجوا عبر منحدر جليدي يتصل مباشرة بمسبح اصطناعي يضم مياها باردة. وتنظم هذه التظاهرة للعام التاسع على التوالي في مدينة لوغويسك التي تبعد بحوالي 30 كيلومترا شرق العاصمة مينسك.

رويترز

ويجتمع المشاركون نهاية كل فصل شتاء لتوديع المنحدرات الجليدية التي سيركبونها مجددا عند تساقط الثلوج في الشتاء المقبل. وتسود هذه التظاهرة أجواء مليئة بالمرح، وتختتم بمنافسة بين الفائزين الذين تحددهم لجنة التحكيم عبر اختيار أفضل الأزياء وأفضل خدعة وأطول قفزة للسقوط في المسبح.

رويترز