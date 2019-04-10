العالم على موعد مع أول صورة لثقب أسود

سيتمكن العالم لأول مرة من رؤية ثقب أسود من خلال صورة تعد الأولى التي يتم التقاطها بمنظار جمع جهود أكثر من 200 باحث حول العالم.

وتقوم الأكاديمية الصينية للعلوم بإصدار أول صورة لثقب أسود، يوم الأربعاء في شنغهاي، بعدما تم التقاط بيانات الثقب الأسود بواسطة تلسكوب أسمه ""Event Horizon Telescope" ، وهو برنامج تعاون دولي أنشأه أكثر من 200 باحث حول العالم.

و بدأ تشغيل البرنامج لأول مرة في أبريل 2017 ، حيث جمع بيانات عن الثقوب السوداء مع ثمانية مناظير أخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك واحدة في القطب الجنوبي.

ووفقًا للعلماء، فإن المنظار جمع بيانات صور لثقبين أسودين كبيرين للغاية الأول في مجرة درب التبانة والثاني في مجرة فيرغو.

ويتم الكشف عن الصورة في مؤتمرات صحفية تعقد في وقت واحد في شنغهاي وتايبي وطوكيو وواشنطن وبروكسل وسانتياغو، من قِبل في الأكاديمية الصينية للعلوم ومنظار هوريزنت إيفنت في شنغهاي.

وتُعرف الوكالة الأميركية للفضاء "ناسا" الثقب الأسود على أنه هو حجم مادة معبأة في مساحة صغيرة نسبيا، وهذه المادة لديها قوة جاذبية قوية جدا، حتى الضوء لا يمكن أن يخترقه. من هذه الثقوب ثقب يطلق عليه اسم "كاسار" يشهد زيادة متصاعدة في الحجم ما يجعله قادرا على التهام كتلة بحجم الشمس بضعفين وفي غضون يومين فقط.

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ودرس ألبرت أينشتاين صور النجوم، منذ قرن تقريبا وساعده ذلك على تشكيل نظريته العامة للنسبية التي تنبأت بوجود ثقوب سوداء، ورأى أبو النسبية أنه عندما تموت النجوم فإنها تترك وراءها نواة حجمها يساوي ثلاثة أضعاف كتلة الشمس، وعليه فإن قوة الجاذبية كافية لتطغى على كل القوى القريبة الأخرى حتى الزمان والمكان لتشكيل ثقب أسود في النهاية.