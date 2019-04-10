فيديو: أمين عام حزب الله يقول إن عقل إدارة ترامب إرهابي وثقافتها إرهابية

ألمح حزب الله اللبناني إلى إمكانية قيام إيران وحلفائها بالرد إذا شددت الولايات المتحدة العقوبات ضدهم قائلاً يوم الأربعاء إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة إذا اتخذت واشنطن إجراءات "تهدد شعبنا".

وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن "إقدام الولايات المتحدة على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في وقت سابق هذا الأسبوع هي خطوة تعكس فشل السياسة الأمريكية في المنطقة".

وأضاف نصر الله "صحيح نحن حتى الآن أمام لوائح الإرهاب وأمام العقوبات نكتفي بالإدانة وبالاستنكار وبالتنديد وبالصبر وبشد الأحزمة وبإدارة الوضع ولكن هذا لا يعني أننا لا نملك أوراق قوة مهمة وأساسية. أنا لا أتحدث فقط عن حزب الله إنما أتحدث أيضا عن كل محور المقاومة".

وتابع في كلمة له في يوم الجريح بحضور العشرات من جرحى حزب الله "نحن نملك الكثير من أوراق القوة والكثير من عناصر القوة ولكن نحن حتى الآن لم نقم برد فعل... لكن هذه ليست سياسية دائمة وثابتة. هناك إجراءات إذا اتخذها الأمريكي من يقول أنها ستبقى بلا رد فعل".

ومضى يقول "عندما يحتاج الإجراء إلى رد فعل سيكون هناك رد فعل مناسب قطعا وحتما" مشيرا إلى أن إيران وحلفاءها لديهم "الكثير من أوراق القوة".

وكان حزب الله قد تم تأسيسه على يد الحرس الثوري الإيراني في عام 1982. وقد صنفته الولايات المتحدة منذ فترة طويلة كمجموعة إرهابية. وشددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات ضد الجماعة كجزء من سياستها الإقليمية الأوسع لمواجهة إيران.