أبناء خاشقجي يؤكدون عدم مناقشة تسويات بخصوص مقتل والدهم

أعرب أبناء وبنات الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي عن استيائهم من المحاولات التي تسعى إلى تشويه سمعة والدهم، مؤكدين أنهم لم يناقشوا أي تسوية من أي نوع تتعلق بمقتل والدهم العام الماضي.

وكانت صحيفة واشنطن بوست، التي كان خاشقجي يكتب أعمدة فيها، قد اشارت الأسبوع الماضي إلى أن أبناء خاشقجي حصلوا على منازل بملايين الدولارات وعشرات الآلاف من الدولارات شهريا على سبيل التعويض.

وجاء في بيان لأسرة جمال خاشقجي: "نود أن نصرح، نحن أبناء وبنات جمال خاشقجي، أنه كان صحفيًا محترمًا، ومواطنًا غيورًا، والمحاولات لتشويه سمعته، والتعدي على موروثه وإرثه مؤخرًا، لا أخلاقية وكيدية مثيرة للفرقة والنزاع". وأوضح أبناء وبنات خاشقجي: "تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية، وسنقوم بعرض آخر التطورات متى سُمح بذلك قانونيًا، وحتى ذلك الحين نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة، حيث إننا ورثة جمال خاشقجي، ومحامينا المستشار معتصم خاشقجي المخولون بذلك".

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وقال صلاح الابن الأكبر لخاشقجي في بيان "إن إجراءات المحكمة لا تزال سارية، ونريد أن نؤكد أنه لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقا ولا حاليا أية أنواع من التسوية المزعومة".

للتذكير تمت تصفية جمال خاشقجي المعروف بانتقاداته لسياسة المملكة أوائل أكتوبر-تشرين الأول الماضي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، وبينما تتهم بعض الأطراف الرياض بالوقوف وراء عملية اغتيال خاشقجي، أعلنت النيابة السعودية توجيه اتهامات رسمية لأحد عشر شخصا بالتورط في قتله.