شاهد: الفيضانات تغرق ريو دي جانيرو ومخاوف من التلوث وحدوث انهيارات طينية

تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في البرازيل بمقتل 10 أشخاص على الأقل وفي دمار ملحوظ في ريو دي جانيرو.

وغمرت السيول الشوارع وجرفت معها السيارات واقتلعت الأشجار بعد هطول أمطار غزيرة منذ مساء الاثنين.

وقد أغلقت السلطات المدارس وطلبت من السكان أن يلزموا بيوتهم ويتجنبوا الخروج غير الضروري حتى إشعار آخر.

مسؤولو المدينة قالوا إن 152 ملم من الأمطار سقطت في أربع ساعات فقط وهو أكثر من المتوسط ​​لشهر نيسان/ أبريل بأكمله.

وقام رجال إطفاء بالدخول في بركة مياه وصل عمقها حد الركبة لإنقاذ أطفال تم إجلاؤهم من حافلة مدرسية في شارع غمرته المياه.

كما طُلب من الناس تجنب المشي في الشوارع التي غمرتها الفيضانات لأن المياه قد تكون ملوثة.

وتعتبر الأحياء الفقيرة في التلال أكثر الأماكن عرضة للانهيارات الطينية بعد هذه الأمطار، وبحسب مسؤولين في المدينة، فإن أكثر من 100 منطقة في ريو قد تم تحديدها بأنها معرضة لـ "مخاطر جيولوجية كبيرة".

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