فيديو: العثور على أربع نحلات حية داخل عين سيدة تايوانية

عثر الأطباء في تايوان على أربع نحلات حية من فصيلة "نحل العرق" او النحل الكادح داخل عين سيدة تبلغ من العمر 28 عاماً.

وقال الطبيب هونغ تشي تينغ إنه كان مصدوماً أثناء استخراجه للنحلات التي بلغ طول الواحدة منها أربعة ميليمترات.

واخترقت النحلات العين اليسرى للسيدة "هي" خلال تخلصها من بعض الأعشاب الضارة على شواهد قبور تحوي أجساد بعض من أقاربها.

وقالت السيدة إنها ظنت ان ما اخترق عينها ما هو إلا مجرد ريح ترابية، إلا أن عينها أصابها التورم الذي صاحبه ألم شديد بعد مضي عدة ساعات.

وقال الطبيب: "لم تكن قادرة على غلق عينها بشكل كامل. نظرتُ من خلال المجهر فرأيت شيئاً أسود بدا وكأنه ساق حشرة".

وأكمل: "أمسكت بالساق وأخرجتها ببطء ثم رأيت واحدة (نحلة) أخرى وأخرى وأخرى. كانت جميعها حية وسليمة".

تقرير عن الواقعة بالتلفزيون التايواني

وأجريت جراحة التقاط النحلات من عين السيدة بنجاح وقال الأطباء إنها ستتمكن من الشفاء بشكل كامل.

ووفقاً لدراسة أجرتها جمعية كانساس لعلوم الحشرات، يهبط نحل العرق على الانسان لإشباع احتياجاته من العرق البشري كما أنه يشرب دموع الانسان بسبب محتواها العالي من البروتين.

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