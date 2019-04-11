غوغل ترفع سعر الاشتراك في خدمة يوتيوب تي.في إلى 49.99 دولار

رفعت شركة غوغل يوم الأربعاء سعر الاشتراك الشهري لخدمتها للبث التلفزيوني على يوتيوب (يوتيوب تي.في) بنسبة 25 في المئة إلى 49.99 دولار وأعلنت عن إضافة قنوات مثل ديسكفري وأنيمال بلانيت وتي.إل.سي.

وهذه هى الزيادة الثانية في السعر في حوالي 14 شهرا وتأتي بينما توسع يوتيوب عروضها لتحسين قدرتها على المنافسة أمام عدد متزايد من الخدمات.

وكانت غوغل قد رفعت سعر الاشتراك في خدمة يوتيوب تي.في من 35 دولارا إلى 40 دولارا في فبراير/ شباط من العام الماضي.

وستضيف خدمة يوتيوب تي.في ثماني قنوات جديدة من بينها قناة ترافل وإتش.جي.تي.في وفوود نتوورك ليصل العدد الإجمالي لشبكاتها إلى أكثر من 70.

وقالت غوغل في تدوينة إن السعر الجديد يسري من العاشر من أبريل/ نيسان للمشتركين الجدد، في حين أن الرسوم المعدلة للمشتركين الحاليين سيبدأ سريانها بعد الثالث عشر من مايو/ أيار.

وأضافت أن السعر للمشتركين عبر فاتورة أبل سيكون 54.99 دولار للشهر.

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