مصدر ليورونيوز: الجيش السوداني أجبر البشير على التنحي

أكد مصدر أمني في السودان ليورونيوز صحة الأنباء الواردة عن تنحي الرئيس السوداني عمر البشير صباح اليوم ووضعه تحت الاقامة الجبرية، وسيطرة الجيش التامة على البلد.

وأكد المصدر أن الجيش هو من أجبر البشير على التنحي ووضعه تحت الإقامة الجبرية بمنزله.

وسبق أن ذكرت مصادر حكومية ووزير بولاية شمال دارفور اليوم أن الرئيس السوداني عمر البشير تنحى وأن المشاورات جارية لتشكيل مجلس انتقالي لإدارة شؤون البلاد.

ونسبت قناة الحدث إلى عادل محجوب حسين وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية في ولاية شمال دارفور قوله إن المشاورات مستمرة لتشكيل مجلس عسكري يتسلم السلطة بعد تنحي البشير.