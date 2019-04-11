مسؤولون ليبيون: أسر أكثر من 190 جنديا من قوات شرق ليبيا

قال مسؤولون موالون للحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم الخميس إن أكثر من 190 جنديا من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر أُسروا خلال هجومهم على العاصمة طرابلس. وأوضح المسؤولون أن 116 مقاتلا أسروا في الزاوية غربي طرابلس بينما احتجز 75 آخرون في عين زارة على المشارف الجنوبية للعاصمة. وسمح المسؤولون للصحفيين بتصوير بعض الجنود المحتجزين.

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هذا وكان المشير خليفة حفتر قد أمر قواته، قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في الرابع أبريل/ نيسان الجاري بالتوجه صوب العاصمة طرابلس في الوقت الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موجودا في المدينة للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية هذا الشهر. وفي رسالة صوتية لقواته حث حفتر على "التقدّم" نحو طرابلس، قائلا "لبيك طرابلس لبيك". وطرابلس مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعلى رأسها فايز السراج.