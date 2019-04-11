الأمير هاري وزوجته يقرران الحفاظ على السرية فيما يتعلق بطفلهما المنتظر

أكد قصر بكنغهام يوم الخميس أن الأمير هاري وزوجته ميغان قررا الحفاظ على السرية فيما يتعلق بميلاد طفلهما الأول.

ويتوقع هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس، ميلاد طفلهما في غضون الأسابيع المقبلة.

وقالا في بيان "يعبر دوقة ودوقة ساسكس عن بالغ الامتنان للأمنيات الطيبة التي تلقياها من الناس في أنحاء بريطانيا والعالم فيما يستعدان لاستقبال طفلهما".

وأضاف البيان "اتخذ سموهما قرارا شخصيا بالحفاظ على سرية الخطط المتعلقة بميلاد طفلهما".

وقال قصر بكنغهام "يتطلع الدوق والدوقة لمشاركة النبأ السعيد مع الجميع بعدما تتاح لهما فرصة الاحتفال في أجواء من الخصوصية كأسرة جديدة".

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