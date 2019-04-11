شاهد من رويترز: سودانيون يرددون هتاف "سقطت سقطت.. انتصرنا"

تدفق آلاف السودانيين صباح اليوم للاعتصام خارج وزارة الدفاع، في الخرطوم، مرددين هتافات "سقطت سقطت انتصرنا"، في الوقت الذي تحدث فيه شاهد عيان من رويترز عن انتشار مركبات الجيش السوداني على الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة.

وقال التلفزيون السوداني الرسمي اليوم إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل مما أثار تكهنات بأنه ربما تكون هناك محاولة انقلاب على الرئيس عمر حسن البشير الذي يقود البلاد منذ 30 عاما.

وفي وقت سابق من الأسبوع اشتبك جنود مع أفراد من جهاز الأمن والمخابرات الوطني حاولوا تفريق آلاف المحتجين المناهضين للحكومة الذين اعتصموا خارج وزارة الدفاع في الخرطوم.

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شاهد من رويترز: انتشار مركبات الجيش السوداني على الطرق والجسور الرئيسية في الخرطوم