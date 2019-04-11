ترامب سيزور فرنسا للمشاركة في الذكرى 75 لإنزال النورماندي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيزرو فرنسا في حزيران - يونيو المقبل، اليوم، الخميس، من أجل المشاركة في احتفال الذكرى الخامسة والسبعين لإنزال النورماندي المشترك بين الحلفاء.

وكان ترامب مجتمعاً بمقاتلين قدامى شاركوا في الحرب العالمية الثانية، وذلك في البيت الأبيض، وعندما سأله أحدهم إذا ما كان سيحضر احتفالات ذكرى إنزال النورماندي، أجاب الرئيس: "سأكون هناك".

وستكون تلك الزيارة الثالثة لدونالد ترامب إلى فرنسا، كرئيس الولايات المتحدة، بعد أن حضر استعراضاً عسكرياً في 14 تموز - يوليو من العام 2017 وزار فرنسا في تشرين الثاني - نوفمبر الفائت للاحتفال بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى.

وإنزال النورماندي هو الإنزال الذي قامت به القوات الأميركية والحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية من أجل تحرير أوروبا من النازية التي كانت فرضت سيطرتها على فرنسا وقتئذ.