الاستيلاء على 2.5 مليون يورو ومقتل سارق في سطو بمطار تيرانا

قالت الشرطة الألبانية إن ثلاثة مسلحين اقتحموا مدرج مطار الأم تيريزا بالعاصمة تيرانا واستولوا على 2.5 مليون يورو أثناء تحميلها على متن طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية النمساوية.

وألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص واستجوبت 40 آخرين على صلة بالسطو الذي شهد مقتل أحد منفذيه بعد تبادل لإطلاق النار مع أمن المطار.

واقتحم المسلحون المدرج عبر بوابة مخصصة لرجال الإطفاء متخفين في أزياء عسكرية وهددوا العاملين القائمين على تحميل الأموال على متن الطائرة المتوجهة إلى فيينا.

وقالت متحدثة باسم الخطوط النمساوية إن الحادثة وقعت على المدرج بعيداً عن تعريض طاقم الطائرة وركابها لأي خطر.

وتعكف البنوك الأجنبية في ألبانيا على تحويل كافة أرصدتها من العملات الصعبة إلى النمسا نظراً لعدم قبول البنك المركزي الألباني لإيداعات من هذا النوع.

وقالت وسائل إعلام ألبانية إن المبلغ المسروق قد يكون أكبر بكثير مما أُعلن عنه.

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