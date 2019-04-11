من هم قادة الدول والحكومات الأكثر شعبية على مواقع التواصل الاجتماعي؟

يحتل رئيس البرازيل الجديد جائير بولسونارو الصدارة كقائد عالمي الأكثر شعبية ووجودا على موقع فيسبوك في الوقت الذي يحاول آخرون بكل الوسائل بلوغ هذا الهدف والتأثير على المنصات الاجتماعية.

من جهته يعتبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من أكثر قادة العالم شعبية على فيسبوك بأكثر من 43.5 مليون إعجاب على صفحته الشخصية و13.7 مليون إعجاب على الصفحة المؤسساتية لرئاسة الوزراة، وفقًا لما كشفت عنه دراسة حديثة متعلقة بقادة العالم الأكثر شعبية في العام 2019 على فيسبوك.

صفحة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على فيسبوك

واحتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبة الثانية، حيث يمتلك أكثر من 23 مليون إعجاب على صفحته الشخصية في فيسبوك، بينما احتلت ملكة الأردن رانيا المرتبة الثالثة بـ 16.9 مليون إعجاب، حيث وصلت إلى جمهور عربي وإنجليزي يتجاوز 5.8 مليون مستخدم لموقع فيسبوك في الأردن.

صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فيسبوك

صفحة الملكة رانيا على فيسبوك

ومع ذلك يسيطر رئيس البرازيل الجديد الذي تولى منصبه في 1 يناير/كانون الثاني 2019، على تصنيف قادة العالم الأكثر شعبية وإعجاب على فيسبوك خلال الـ 12 شهراً، حيث احتل الصدارة في مجال التفاعلات.

وسجلت صفحته أكثر من 145 مليون تفاعل، أي بحوالي ضعف ما يتوفر عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لديه 84 مليون تفاعل.

صفحة الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو على فيسبوك

هذه الدراسة تمت من خلال استخدام بيانات مجمعة على فيسبوك وتحليل نشاط 962 صفحة خاصة برؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية على فيسبوك أي بحوالي 50 صفحة جديدة مقارنة بالدراسة التي أجريت في العام 2017.

فبداية من 1 مارس/ أذار 2019 ضمت الصفحات حوالي أكثر من 345 مليون صفحة وإعجاب، نشرت بدورها 449739 مشاركة في الأشهر الـ 12 الماضية والتي حصلت هي الأخرى على ما مجموعه 767 مليون تفاعل من بين االتعليقات والإعجابات والمشاركة.

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ومع تغيير خوارزمية فيسبوك، مع تفضيل المشاركات من الأصدقاء والعائلة والمجموعات، أصبح من الصعب على صفحات الحكومات وقادة العالم الوصول إلى جماهيرهم.

كما نما عدد متابعي صفحات فيسبوك لقادة العالم بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي، لكن التفاعلات على صفحاتهم انخفضت بشكل ملحوظ. بينما سجل زعماء العالم 1.1 مليار تفاعل في العام 2016 وانخفض هذا العدد بنسبة 32.3 بالمائة مقارنة بتفاعلاتهم في العام 2018.

ولمواجهة التغييرات التي تطرأ على الخوارزمية، يقوم العديد من القادة بترويج منشوراتهم وصفحاتهم باستخدام إعلانات فيسبوك. ففي بداية مارس/ أذار 2019، كانت هناك 50 صفحة تعرض إعلانات وفقًا لمكتبة الإعلانات على فيسبوك.

ونشرت صفحة الرئيس ترامب أكثر من 50 ألف إعلان منذ إنشائها بينما نشرت صفحة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 74 إعلاناً مدفوعاً في ديسمبر/ كانون الثاني 2018 للترويج لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي بريسكيت.

وتساعد الخاصيات الجديدة التي يقترحها موقع فيسبوك على غرار فيسبوك لايف وفيسبوك سترويز على زيادة الشعبية بالإضافة إلى شخصية بعض قادة العالم التي تتميز بالبشاشة.