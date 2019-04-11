من هو الفريق عوض بن عوف الذي عزل عمر البشير من رئاسة السودان؟

عين الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير، الفريق عوض محمد أحمد بن عوف في منصب نائب الرئيس في 23 فبراير/ شباط 2019 مع الاستمرار في منصب وزير الدفاع الذي كان قد عين فيه أغسطس/آب عام 2015، فمن هو عوض بن عوف، الرجل القوي الذي عزل عمر البشير؟

ولد الفريق عوض محمد أحمد بن عوف في منطقة قلعة ود مالك بالقرب من نهر النيل في شمال العاصمة الخرطوم في الخمسينيات والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم. تلقى عوض بن عوف تدريبه العسكري في مصر وتخرج في الدفعة 23 مدفعية. شغل بعدها كمدرس في كلية القادة والأركان العسكرية السودانية.

عمل عوض بن عوف مديرا للاستخبارات العسكرية والأمن ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة، بحكم قربه من الانقلاب الذي قاده البشير في العام 1989 ضد حكومة الصادق المهدي.

دوره الكبير في هذا الانقلاب جعله يحصل على ترقيات هامة وتدرج في المناصب العسكرية قبل ان يختار لقيادة جهاز الأمن وهيئة الاستخبارات العسكرية.

كما لعب عوض بن عوف دورا كبيرا في تحسين العلاقات السودانية الأريترية خلال ترأسه اللجنة الأمنية للمفاوضات السودانية الأريترية.

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أقال البشير في يونيو/ حزيران 2010 عوض بن عوف من منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة كجزء من عملية تغيير عسكرية كبرى وأحيل على التقاعد.

أعيد الاتصال ببن عوف وعين سفيرا في وزارة الخارجية وشغل منصب مدير إدارة الأزمات. وبعد سنوات تم تعينه قنصلا عاما للسودان في القاهرة ثم سفيرا لدى سلطنة عمان.

في العام 2015 أصدر عمر البشير مرسوما رئاسيا لتعيينه وزيرا للدفاع.

وبحسب التقارير الإعلامية والعسكرية قام بن عوف منذ توليه منصب وزير الدفاع بتطوير الجيش السوداني من خلال تجديد بالمنظومة الصاروخية والمدفعية له.

وضعت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الأوضاع في دارفور اسم عوض بن عوف ضمن المسؤولين عن تدهور الأوضاع في العام 2005، كما أدلاجت الولايات المتحدة إسمه في قائمة سوداء خلال الصراع في دارفور.