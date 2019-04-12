16 قتيلا على الأقل في انفجار قنبلة استهدف سوقا في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان

لقي ما لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم في انفجار قنبلة استهدف في ساعات الصباح الأولى أحد الأسواق في مدينة كويتا عاصمة اقليم بلوشستان المضطرب.

وأفاد مسؤول أمني محلي أنه تم إحصاء 16 جثة كما جرح 30 شخصا آخرون في الانفجار. وأضاف ذات المسؤول أن أغلب الضحايا من أقلية الهازارا الشيعية. وقد أكد الحصيلة مصدر استشفائي أيضا الذي ذكر أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة.

ولم تعلن حتى الآن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعتبر مدينة كويتا أكثر مناطق باكستان عنفا حيث تنشط الجماعات الانفصالية المسلحة ومقاتلون من طالبان إضافة إلى مجموعات جهادية.

ففي يوليو تموز الماضي، لقي ما لا يقل عن 149 شخصا مصرعهم في انفجار استهدف تجمعا أثناء حملة الانتخابات التشريعية وقد كان ذلك الاعتداء أعنف هجوم في تاريخ باكستان. وكانت البلاد قد شهدت تراجعا هاما في أحداث العنف التي تقوم بها المجموعات المسلحة منذ أن شن الجيش في يونيو حزيران من عام 2014 عملية عسكرية في منطقة القبائل شمال غرب باكستان.

وبحسب إحصائيات الجيش الباكستاني فقد أسفرت الحملة عن مقتل نحو 3500 عنصر مسلح لكن لم يتسنى التؤكد من صحة تلك الأرقام من مصدر مستقل.