بيل كلينتون: لا يجب الاستهانة بنتنياهو، فهو ذكي وموهوب

خلال زيارته لنيويورك قدم الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون تحليلا لانتخابات الكنيست التي شهدتها إسرائيل هذا الأسبوع، والتي أسفرت عن فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود رغم المنافسة الشرسة لتحالف "أزرق-أبيض" بزعامة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتز.

وشدد كلينتون أمام الحضور بعدم الاستهانة وعدم التقليل من شأن بنيامين نتنياهو باعتباره الزعيم الإسرائيلي الذي "يفهم ناخبيه" جيدا، مشيرا إلى أن نتنياهو يعلم جيدا أنه لا يحتاج إلى الفوز بهامش كبير، لأنه سيكون قادرًا على تشكيل الحكومة المقبلة من خلال تشكيل تحالفات وائتلافات مع بعض الأحزاب ليمينية في البلاد.

وخاطب نتنياهو الحضور قائلا: " إسرائيل دولة ديمقراطية حيوية، وكثيرا ما تشهد مثل هذه المناقشات، وستعمل على حلّ المشاكل، ولكن من الخطأ الاستهانة بنتنياهو، فهو ذكي، إنه موهوب".

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