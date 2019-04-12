إندونيسيا: تحذيرات من "تسونامي" بعد وقوع زلزال بقوة 6.8 درجات

أصدرت إندونيسيا لفترة وجيزة تحذيرا من موجات مد عاتية (تسونامي) وحثت الناس على التزام الحذر والصعود إلى مناطق مرتفعة بعد زلزال شدته 6.8 درجة قبالة ساحل جزيرة سولاويسي.

وتكبدت إندونيسيا العام الماضي أكبر خسائر بشرية جراء الكوارث الطبيعية منذ أكثر من عشر سنوات بعد حادثتي تسونامي والعديد من الزلازل حيث قتل أكثر من 3000 شخص في بالو بوسط سولاويسي، موقع زلزال يوم الجمعة. وأعلنت السلطات رفع التحذير من موجات تسونامي بعد نحو 40 دقيقة من إصداره.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار مادية أو خسائر بشرية نتيجة الزلزال الذي وقع على مسافة 280 كيلومترا جنوبي إقليم جورونتالو وكان على عمق 43 كيلومترا.

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