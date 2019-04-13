السجن 6 أعوام لطالب ابتز مشاهدي مواقع إباحية جامعا منهم نحو 800 ألف يورو

أدانت العدالة البريطانية الثلاثاء شابا يبلغ من العمر 24 عامًا بالسجن ستة أعوام في قضية ابتزاز إلكترونية استهدفت مستخدمي المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.

وأثبتت تحقيقات الشرطة البريطانية أن زين قيصر، الطالب الذي درس البرمجة الإلكترونية، (24 عاماً) تمكن من جمع نحو 700 ألف جنيه إسترليني، من خلال ابتزاز مستخدمي المواقع الإباحية منذ أن كان يبلغ من العمر 17 عاما عن طريق تنفيذ هجمات إلكترونية على تلك المواقع.

ولكن الشرطة تقول إن المبالغ المجموعة قد تتخط عتبة 4 مليون جنيه إسترليني.

واستخدم المتهم مهاراته في البرمجة لابتزاز مستخدمي المواقع الإباحية عبر الإنترنت من خلال مطالبتهم بدفع فدية مقابل فتح تشفير أجهزتهم وعدم الكشف عن عناصر محرجة لهم.

وأضافت التحقيقات أن زين قيصر بدأ في احتراف جريمته هذه عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا فقط وكان يقوم بذلك من غرفته في منزل العائلة من خلال العمل مع أحد القراصنة في روسيا.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وكان زين يرسل إلى مستخدمي المواقع الإباحية على الإنترنت إعلانات إباحية تصيب أجهزة الكمبيوتر بالبرنامج الخبيثة لالتقاط بيانات التصفح. ثم يقوم المتهم بإرسال رسائل خاطئة لضحاياه يزعم فيها بأنها من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي) أو وكالة أمنية آخرى وتفيد بأن الاتصال بهذه المواقع جريمة يعاقب عليها القانون ويطالب ضحاياه بدفع غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه إسترليني (حوالي 115 يورو).

وأوضح المدعي العام أن الخطة كانت تستند إلى خوف العديد من مستخدمي الإنترنت الذين يخشون من علم أسرهم أو أصدقائهم بنشاطاتهم على الإنترنت. هذه العقوبة الثقيلة تعاقب ما وُصف بأنه أكبر فضيحة فدية على الإنترنت في المملكة المتحدة حتى الآن.