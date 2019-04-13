كيم يمهل ترامب حتى نهاية العام ليلين موقفه.. ويؤكد أن صبره بدأ ينفد

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق، مضيفا أنه لن يكون مهتما بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة النهج الصحيح.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية السبت أن كيم قال أيضا إنه سوف ينتظر "لنهاية هذا العام" لصدور قرار من الولايات المتحدة.

وقال كيم في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الأعلى يوم الجمعة "ما يتعين على الولايات المتحدة فعله هو أن تتوقف عن الطريقة التي تحسب بها الأمور حاليا وأن تأتي لنا بحسابات جديدة".

والتقى ترامب وكيم مرتين، الأخيرة في فبراير شباط في العاصمة الفيتنامية هانوي، والأولى في سنغافورة في يونيو حزيران من العام 2018، لكنهما فشلا في الاتفاق على رفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وكان ترامب قال الخميس إنه منفتح على لقاء كيم مجددا. لكن الزعيم الكوري الشمالي قال في خطابه الجمعة إن النتيجة في هانوي دفعته إلى إعادة النظر في الاستراتيجية التي تبناها العام الماضي بخصوص المشاركة الدولية والمحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال كيم "أثارت قمة هانوي تساؤلات قوية إن كانت الخطوات التي اتخذناها بموجب قرارنا الاستراتيجي صحيحة وجعلتنا نشعر بالحذر بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تحاول بالفعل تحسين العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة".

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وقال كيم إن الولايات المتحدة جاءت إلى هانوي "بخطط غير قابلة للتنفيذ تماما" ولم تكن "مستعدة حقا للجلوس معنا وجها لوجه وحل المشكلة".

وأضاف "بهذا النوع من التفكير، لن تكون الولايات المتحدة قادرة على تحريكنا (بعيدا عن مواقفنا) قيد أنملة حتى لو جلسوا معنا مئة أو ألف مرة ولن تكون قادرة على الحصول على ما تريده على الاطلاق".

ومضى يقول "سأكون صبورا وأنتظر حتى نهاية العام الحالي قرار أمريكا الشجاع، لكن سيكون من الصعب الحصول على فرصة جيدة مثل المرة السابقة".

وفي اجتماع مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن في واشنطن الخميس، أعرب ترامب عن استعداده لعقد قمة ثالثة مع كيم لكنه قال إن واشنطن ستترك العقوبات سارية على بيونغيانغ.

وقال كيم إن قادة الولايات المتحدة "يعتقدون خطأ بأنهم إذا ضغطوا علينا إلى أقصى حد، يمكنهم إخضاعنا.. سياسة العقوبات والضغوط الحالية للولايات المتحدة مثل محاولة إخماد حريق بالنفط".

ومع ذلك قال كيم إنه لن يتردد في توقيع اتفاق يراعي مصالح البلدين.

وأضاف أن الولايات المتحدة استمرت في استفزاز كوريا الشمالية عن طريق اختبار منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ الباليستية وإجراء تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية على الرغم من إعلان ترامب عن انتهاء التدريبات الواسعة النطاق بين الجانبين.

وفي الشهر الماضي حذر مسؤول كوري شمالي كبير من أن كيم قد يعيد النظر في وقف اطلاق الصواريخ وإجراء التجارب النووية المعمول بها منذ عام 2017 ما لم تقدم واشنطن تنازلات مثل تخفيف العقوبات.