المجلس العسكري السوداني: تشكيل حكومة مدنية بالتشاور مع القوى السياسية

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، إنه سيتم تشكيل حكومة مدنية في البلاد بالتشاور مع القوى السياسية، معلناً أيضاً عن رفع حظر التجول وإطلاق سراح المحتجزين بموجب قانون الطوارئ.

وأضاف رئيس المجلس أن الفترة الانتقالية الجديدة تحت قيادة المجلس العسكري ستستمر لعامين بحد أقصى، وأنه سيتم بعدها تسليم السلطة لحكومة تتشكل من مختلف أطياف المجتمع السوداني.

وأعلن عبد الرحمن عن حل حكومات الولايات وطالب المواطنين بالمساعدة في العودة إلى الحياة الطبيعية والتعاون.

وكان التلفزيون السوداني قال منذ ساعات إن مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني صلاح عبد الله محمد صالح المعروف باسم صلاح قوش استقال من منصبه يوم السبت.

المعارضة تقبل الجلوس إلى طاولة التفاوض

قال حساب "تجمع المهنيين السودانيين" عبر تويتر إن "قوى إعلان الحرية والتغيير" تلقت اتصالاً من قيادة القوات المسلحة التي دعتها إلى الاجتماع اليوم، السبت، وأنها ستلبي الدعوة.

وأضاف الحساب في التغريدة أن القوى لن تحيد عن سبل المقاومة السلمية حتى تحقيق مطالب الثورة بشكل كامل، ونشر قائمة بأسماء المشاركين الذين سيجلسون إلى طاولة التفاوض مع الجيش اليوم.