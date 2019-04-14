هولندا: طبيب بعيادة للتلقيح الصناعي يصبح أباً لـ 49 شخصاً

أظهرت تحاليل الحمض النووي أن طبيباً هولندياً أخل بإجراءات التخصيب الصناعي المقامة بعيادته حتى صار أباً لتسعة وأربعين طفلاً.

واستخدم يان كاربات، المتوفي قبل عامين عن عمر يناهز 89 عاماً، حيواناته المنوية عوضاً عن حيوانات المانحين المختارين من قبل آباء الأطفال بعمليات التلقيح التي أجريت في مركزه الطبي بالقرب من مدينة روتردام.

ووصفت إيارا دي فيتى، وهي مستشارة بمنظمة الدفاع عن الأطفال النتائج "بالميزة الكبيرة" التي ستسهل على المدعين حياتهم.

وقالت: "بعد سنوات من عدم اليقين، الآن يمكن للمدعين أخيراً أن يغلقوا تلك الصفحة ويمكنهم البدء في معالجة حقيقة أنهم من أبناء وأحفاد كاربات".

وقضت محكمة هولندية في فبراير-شباط من العام الماضي بأحقية المدعين في تحليل حمض كاربات النووي وذلك بعدما رفضت عائلته وطلبت احترام خصوصيتها بعد وفاته.

وشكك ذوي الأطفال في والدهم البيولوجي بعدما لاحظوا فرقاً كبيراً في الشكل بينهم وبين المانحين المختارين لتوفير الحيوانات المنوية بعملية التلقيح في العيادة التي أوقفت نشاطها عام 2009.

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